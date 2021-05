De Nederlandse regering is er opnieuw niet in geslaagd een bonus ter waarde van 2 miljoen euro voor topman Ben Smith van Air France-KLM tegen te houden. Op de aandeelhoudersvergadering van woensdag stemde een meerderheid in met het beloningsbeleid van het luchtvaartconcern. Daaronder valt ook de door demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) bekritiseerde aandelenbonus.

De in Nederland omstreden bonus is een langetermijnbeloning. Smith ontvangt het aandelenpakket pas in 2023 als Air France-KLM bepaalde financiële, duurzame en andere doelen heeft gehaald. Smith verlaagde zijn vaste salaris vanaf maart 2020 wel met 25 procent tot 744.000 euro vanwege de coronacrisis en zag af van zijn jaarbonus.

Hoekstra meldde eerder deze maand iedere vorm van bonussen voor de top van het bedrijf af te wijzen. Vanwege de coronacrisis ontving Air France-KLM miljarden aan overheidssteun, verloren veel werknemers hun baan en moesten andere werknemers salaris inleveren. De miljoenenbeloning voor de topman is volgens het kabinet daarom ongepast.

In totaal stemde een minderheid van net geen 23 procent van de aandeelhouders op de vergadering tegen het beloningsbeleid voor 2020. De Nederlandse Staat, met een belang van 9,3 procent in Air France-KLM, stemde ook tegen de beloningsvoorstellen voor 2021. Daarin maakt Smith opnieuw kans op toewijzing van 2 miljoen euro aan aandelen.

Niet zeker of Smith bonus krijgt

Het is overigens lang niet zeker dat Smith zijn aandelenbonus voor 2020 krijgt. De daarvoor opgestelde doelstellingen blijven door de coronacrisis mogelijk buiten bereik. Bovendien worden de aandelen pas uitgekeerd als Air France-KLM minstens drie kwart van de onlangs toezegde kapitaalsteun heeft terugbetaald, zoals de Europese Commissie eist.

Air France-KLM leed vorig jaar door de instorting van de internationale luchtvaart een miljardenverlies. Het bedrijf kreeg van de Nederlandse en Franse overheid samen 10,4 miljard euro aan leningen en kredietgaranties om een bankroet af te wenden. Dit jaar zegde Parijs nog eens 4 miljard euro aan steun toe, waaronder de aankoop van 1 miljard euro aan nieuwe aandelen van het luchtvaartbedrijf.

Financieel topman Frédéric Gagey waarschuwde woensdag dat dit nog niet genoeg is voor een gezonde balans. De luchtvaartgroep heeft nog altijd een negatief eigen vermogen en daarom zijn volgens hem nieuwe kapitaalinjecties nodig. Air France-KLM kreeg van de aandeelhouders toestemming om tot maximaal 2,6 miljard euro aan kapitaal op te halen via eventuele nieuwe aandelenuitgiften. Deze grens is hoger dan het eerdere plafond.