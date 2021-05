Shell gaat waarschijnlijk in beroep tegen de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak. De rechtbank legde het bedrijf woensdag een verplichting op om in 2030 45 procent minder CO2 uit te stoten dan in 2019, maar daar kan het energieconcern zich niet in vinden. Shell wijst erop dat het al veel doet om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen.

Shell verliest klimaatzaak tegen Milieudefensie Shell moet in 2030 45 procent minder CO2 uitstoten dan in 2019

Het huidige beleid van Shell is niet concreet genoeg

Het is wereldwijd voor het eerst dat een rechter een uitstootreductie oplegt aan een groot concern

Het gaat niet alleen om de eigen uitstoot, maar ook om die van bijvoorbeeld toeleveranciers en afnemers

De zaak was aangespannen door Milieudefensie, een handvol andere maatschappelijke organisaties en ruim zeventienduizend burgers. Ze vinden dat Shell te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan. De rechter was het daarmee eens.

Shell zegt in een reactie dat het de uitspraak "teleurstellend" vindt en verwacht in beroep te gaan.

"Er is dringend actie nodig om klimaatverandering aan te pakken. Daarom hebben we onze inspanningen versneld om tegen 2050 een energiebedrijf met netto nul uitstoot te worden", aldus het bedrijf. "We investeren miljarden dollars in koolstofarme energie, waaronder laadpunten voor het opladen van elektrische voertuigen, waterstof, duurzame energiebronnen en biobrandstoffen."

De rechter zei in het vonnis dat Shell inderdaad duurzaamheidsplannen heeft, maar dat deze niet concreet genoeg zijn. Daarom vond de rechtbank het nodig Shell een verplichting op te leggen. Daar is het Brits-Nederlandse bedrijf het dus niet mee eens en een nieuwe gang naar de rechter lijkt aanstaande.

Shell-beleggers maakten zich woensdag niet al te druk om de negatieve uitspraak van de rechter. De koers van het aandeel ging kortstondig naar beneden - minder dan 1 procent - om vervolgens weer op te veren. Aan het einde van de handelsdag stond het Shell-aandeel zelfs iets hoger dan aan het begin.

46 Rechtbank beveelt Shell om meer te doen tegen CO2-uitstoot