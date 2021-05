Amazon neemt filmstudio MGM over voor 8,45 miljard dollar (6,9 miljard euro), heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. Het is na de aankoop van Whole Foods voor 13,7 miljard dollar in 2017 de duurste overname van Amazon.

Met de overname zet Amazon een belangrijke stap op de markt van streamingdiensten. Het concern heeft daar de laatste tijd al nadrukkelijk op ingezet met Prime Video.

Amazon en ook concurrenten als Netflix en Disney zijn druk bezig hun aanbod aan films en series uit te breiden om het nog altijd groeiende aantal abonnees voor streamingdiensten tevreden te houden. De overname van MGM kan daar volgens het bedrijf een grote bijdrage aan leveren.

In een verklaring wijst Amazon erop dat de filmstudio zich al een eeuw bezighoudt met het maken van films en een catalogus van ruim vierduizend films en ongeveer zeventienduizend tv-shows met zich meebrengt. Het aanbod bevat onder meer alle James Bond-films en klassiekers als Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Tomb Raider, Fargo en The Handmaid's Tale.

MGM Studios zocht al enige tijd een koper. Als gevolg van de coronacrisis moest de studio de bioscooppremière van de nieuwe James Bond-film No Time To Die tot drie keer toe uitstellen.