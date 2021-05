Voor een groot deel van de mensen die in de zogenoemde Fraude Signalering Voorziening (FSV) stonden, is het onmogelijk om te achterhalen waarom ze ooit op deze zwarte lijst gezet zijn. Dat meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Belastingdienst) woensdag in een Kamerbrief.

Het systeem is in februari 2020 afgeschaft, omdat het in strijd was met de privacywetgeving. Het bestond sinds 2014 en had een voorloper in 2001. Zo'n 270.000 mensen waren opgenomen in het systeem, zonder dat ze daar een melding over kregen. Mensen konden bij de kleinste vermoedens van fraude al op de lijst belanden.

Volgens een eerder gedeelde werkinstructie moest bij zo'n fraudesignalering "zonder inhoudelijke toetsing" worden aangenomen dat de betreffende personen "niet te goeder trouw" waren.

Mogelijk worden de slachtoffers van deze werkwijze op den duur gecompenseerd. De Kamer wil daarom meer duidelijkheid over het systeem en eiste eerder dit jaar dat de fiscus iedereen die op de lijst stond daarvan op de hoogte brengt. Ook de reden voor de registratie moet de Belastingdienst kenbaar maken.

Maar dat zal dus niet in alle gevallen lukken, laat Vijlbrief nu weten. Volgens hem is "een significant deel" een oudere aanmelding en is bij het overzetten naar het nieuwe systeem de reden niet meegenomen. Daarnaast is bij heel wat nieuwe registraties 'overig' als reden ingevuld, waardoor het onmogelijk wordt om de exacte reden te achterhalen. Bovendien kan het vertellen van de reden in sommige gevallen iemand in gevaar brengen. Dan gaat het bijvoorbeeld om personen die de Belastingdienst getipt hebben.

De fiscus zoekt nu uit aan wie de reden wel verteld kan worden. Deze groep krijgt daar na de zomer een brief over. Wie dat wil, kan in tussentijd een inzageverzoek naar de Belastingdienst sturen. Of het ook mogelijk is om te melden met welke andere instituten de gegevens zijn gedeeld, wordt nog onderzocht.