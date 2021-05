De Europese Commissie eist een schadevergoeding van vaccinfabrikant AstraZeneca die kan oplopen tot miljarden euro's. Zij wil dat de rechter de Brits-Zweedse farmaceut 10 euro laat betalen voor iedere dag dat een dosis van het coronavaccin is vertraagd.

De Europese Commissie en AstraZeneca staan woensdag tegenover elkaar in de rechtbank. De commissie accepteert het niet dat AstraZeneca telkens opnieuw zijn beloftes niet kon nakomen als het ging om de levering van coronavaccins en sleepte het bedrijf voor de rechter.

AstraZeneca heeft tot nu toe slechts 30 miljoen van de 120 miljoen beloofde doses aan de Europese Unie geleverd. In totaal heeft Brussel 300 miljoen doses besteld, maar AstraZeneca denkt er daar maar 100 miljoen van te kunnen leveren voor 1 juli. Vanaf dat moment staat het bedrijf dus 200 miljoen doses in het krijt. Als dat zo zou blijven, zou de schadevergoeding dagelijks met 2 miljard euro aangroeien.

De Europese Commissie wil het bedrijf nu zover krijgen om voor juli minstens 120 miljoen vaccins te leveren. "AstraZeneca zegt nu dat het verwacht alle vaccins te kunnen leveren tegen december, maar dat zou een vertraging van een half jaar betekenen. Dat is duidelijk een mislukking", zei een advocaat van de commissie woensdag.

Volgens hem zijn 50 miljoen dosissen die voor de EU bestemd waren naar andere landen gegaan en was dat in strijd met het contract. AstraZeneca blijft erbij dat het zijn uiterste best heeft gedaan om het contract na te komen, maar dat vaccins niet zo makkelijk te produceren zijn.

Een uitspraak van de rechter wordt volgende maand verwacht.