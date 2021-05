Een groep boze sportschoolhouders heeft een tweede rechtszaak tegen de Nederlandse Staat aangespannen. Woensdag werd al duidelijk dat de stichting Fitness Is Medicijn een kort geding heeft aangespannen. Nu blijkt dat een tweede groep van zo'n zestig fitnessclubs ook naar de rechter is gestapt. Beide zaken dienen donderdag, los van elkaar, bij de rechtbank in Den Haag.

In beide zaken eisen de betrokken sportscholen dat ze weer open mogen zonder beperkingen. Fitnessclubs mogen sinds 19 mei wel weer sporters ontvangen, maar met allerlei restricties. Zo mogen er binnen maar dertig mensen aanwezig zijn en moeten ze 1,5 meter afstand houden. Bij groepssporten in de buitenlucht mogen ook maar dertig mensen samenkomen.

Hans Vos, die namens sportschool Pure Power Gym het voortouw nam bij het tweede kort geding, stelt dat het overgrote deel van de sportscholen in de (vecht)sport- en fitnessbranche op omvallen staat en dat de conditie van honderdduizenden mensen met de dag verslechtert.

"En de regering blundert maar door met een zwabberend beleid dat gebaseerd is op onkunde en angst", zegt Vos. "De regeltjes worden ad hoc bedacht en missen wetenschappelijke onderbouwing. We moeten, in ieders belang, weer gewoon open. En openblijven."

In tegenstelling tot de stichting Fitness Is Medicijn willen de sportscholen onder aanvoering van Vos wel compensatie voor het omzetverlies dat ze hebben geleden. Volgens hem moet daarbij goed worden gekeken naar de situatie per sportschool.

Vos liet weten niet op de hoogte te zijn van het kort geding dat is aangespannen door de stichting Fitness Is Medicijn.