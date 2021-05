Bij de rechtbank in Amsterdam begint woensdag een zaak van tienduizenden Nederlandse autobezitters over de sjoemelsoftware bij Volkswagen. Die zal duidelijk moeten maken of de eigenaren recht hebben op een schadevergoeding, omdat hun auto's software bevatten die de uitstoot van schadelijke gassen manipuleerde.

Het schandaal rondom de sjoemelsoftware kwam in 2015 aan het licht. Dieselauto's van Volkswagen presteerden door de software beter tijdens emissietests en stonden zo schoner te boek dan ze daadwerkelijk waren.

Eind vorig jaar oordeelde het Europese Hof van Justitie na een lange juridische strijd dat Volkswagen in strijd met de Europese regelgeving heeft gehandeld. Die uitspraak maakte het voor individuele autobezitters mogelijk om achter compensatie aan te gaan.

De zaak die nu in Amsterdam tegen Volkswagen, softwareleverancier Bosch, importeur PON en Nederlandse autodealers dient, is aangespannen door de Stichting Car Claim. Die zegt dat meer dan 180.000 automobilisten zich bij de massaclaim hebben aangesloten.

Rechter bekijkt ook of diesels nog steeds sjoemelsoftware bevatten

De centrale vraag is volgens Stichting Car Claim of de eigenaren hun auto's ook gekocht zouden hebben als ze van de verborgen gebreken hadden geweten. De rechter bekijkt daarnaast of diesels van Volkswagen, Audi, SEAT en SKODA nu nog steeds verboden instrumenten bevatten waarmee wordt gemanipuleerd.

"Na lang procederen zal duidelijk worden waar gedupeerde autobezitters in Nederland recht op hebben", zegt bestuurslid Guido van Woerkom van de stichting. "Dit kan variëren van het recht op schadevergoeding tot het recht om de sjoemeldiesel terug te geven aan de dealer, tegen terugbetaling van de koopprijs."

De rechtbank in Amsterdam heeft drie dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. De uitspraak volgt waarschijnlijk pas later dit jaar.