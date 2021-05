Het Rijk moet beter samenwerken met de regio's om meer innovatie en betere concurrentie mogelijk te maken. Dat zegt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI), een onafhankelijk adviesorgaan van de regering, woensdag in een advies. Nederland moet meer innoveren en beter kunnen concurreren om de economie te vernieuwen en zo de welvaart te verbeteren, schrijft de raad.

Volgens de raad is het van groot belang dat de regio's en het Rijk zich op vernieuwing blijven richten. "Innovatie is nodig om de economie te vernieuwen, om onze brede welvaart te verbeteren en om voortgang te boeken in de grote transities op gebied van bijvoorbeeld energie, voedsel en digitalisering", zegt AWTI-raadslid Koenraad Debackere.

Hoewel het Rijk en de regio's al veel samenwerken op dit vlak, kan dat volgens de raad beter. De raad doet daarom vier aanbevelingen. Ten eerste moet het nieuwe kabinet met een toekomstbeeld voor Nederland komen, zodat alle partijen die op nationaal en regionaal niveau aan innovatie werken een stip op de horizon hebben. Op dit moment ontbreekt die.

Daarnaast is er volgens de raad op dit moment niet genoeg samenhang in het regionale beleid. Daardoor kunnen het Rijk en de regio's niet gericht samenwerken aan innovatieopgaven, en gaan er tijd, aandacht en middelen verloren. Daarom is er een opgavengerichte en samenhangende aanpak nodig, vindt de raad.

Verder hebben alle regio's een goed doordachte innovatieagenda nodig, waarmee ze focus kunnen aanbrengen in hun inspanningen op het gebied van onderzoek en innovatie. Zo kunnen de regio's zich beter van elkaar onderscheiden én kunnen ze doelgerichter te werk gaan.

Tot slot adviseert de raad om regio's te helpen met hun onderzoek en innovatie. Daar moeten bijvoorbeeld investeringsmiddelen beschikbaar voor worden gesteld, een mentorprogramma voor worden opgezet en kennis beter voor worden gedeeld met regionale bedrijven.