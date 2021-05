Tata Steel Nederland wil de komende drie jaar werk maken van projecten die de overlast van stofuitstoot en een nare geur moeten verminderen, maakt het bedrijf dinsdag bekend. In 2023 moeten de meeste projecten afgerond zijn. In de oorspronkelijke planning was daarvoor de periode tussen 2022 en 2030 ingeruimd.

Tata Steel Nederland wil onder meer maatregelen nemen om de verspreiding van stof op transportbanden en bij de opslagplekken terug te dringen. Zo moeten er stofschermen en overkappingen komen. Het bedrijf verwacht hiermee de stofneerslag in 2023 met 65 procent te kunnen verminderen ten opzichte van dit jaar.

Door de afdichtingen van de zogeheten kookskamers te verbeteren en een dampwasser (een apparaat waarmee schadelijke stoffen uit de lucht gehaald worden) te installeren, moet de stankoverlast in 2023 met 85 procent zijn afgenomen ten opzichte van nu.

Het project om stikstofoxiden terug te dringen met de realisatie van een zogenoemde DeNOx- en ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek, moet in 2025 afgerond zijn. Andere maatregelen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen, moeten twee jaar eerder al effect sorteren.

Aangifte tegen Tata Steel Nederland

Onder druk van de omgeving en de provincie Noord-Holland is besloten de stappen zo snel mogelijk te zetten. "Er is veel geschreven de laatste tijd en mensen zijn ongerust daarover", legt topman Hans van den Berg van Tata Steel Nederland uit. "Deze versnelling hangt daarmee samen, want we vinden het belangrijk om goed met onze buren om te gaan. Ook vroeg de provincie om dit zo snel mogelijk te doen."

Tata Steel Nederland lag daarnaast onder het vergrootglas bij vakbond FNV, die de staalproducent eerder deze maand opriep om sneller werk te maken van het terugdringen van de overlast.

Uit onderzoek van het RIVM bleek in april nog dat mensen in de regio IJmond, waar Tata Steel gevestigd is, veel vaker specifieke gezondheidsklachten hebben dan op andere plekken in Nederland.

Advocaat Bénédicte Ficq deed vorige week namens bijna elfhonderd mensen en acht stichtingen aangifte tegen Tata Steel. De ondertekenaars van de aangifte verwijten de staalfabriek "willens en wetens zeer zorgwekkende en kankerverwekkende stoffen" te blijven uitstoten. Met een strafzaak willen de klagers het bedrijf dwingen iets te doen aan de negatieve impact op de gezondheid.

De zaak gaat nog steeds door want "deze gaat over al eerder gepleegde strafbare feiten". De aankondiging dat Tata nu twee jaar eerder maatregelen gaat nemen is nog "te weinig en te laat", aldus Ficq.