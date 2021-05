Het totale onbenutte arbeidspotentieel in Nederland is vorig jaar met 97.000 mensen gestegen tot 1,1 miljoen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. In dit cijfer zijn behalve werklozen ook semiwerklozen en deeltijdwerkers die meer uren willen maken meegerekend.

Het onbenutte arbeidspotentieel biedt een wat breder beeld van het percentage van de beroepsbevolking dat meer wil en kan werken dan het werkloosheidscijfer. In dat laatste percentage worden volgens internationale richtlijnen alleen mensen meegerekend die recent naar werk hebben gezocht én direct aan de slag kunnen.

Van de Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar valt inmiddels 8,5 procent onder het onbenutte arbeidspotentieel. Het percentage is het hoogst in Groningen (10,5 procent) en Noord-Holland (9,3 procent) en het laagst in Zeeland (7 procent).

In Noord-Holland nam het onbenutte arbeidspotentieel in 2020 het sterkst toe, van 7,9 tot 9,3 procent. Op gemeenteniveau is het percentage het hoogst in de stad Groningen (12,8 procent).

Werkloosheidspercentage steeg vorig jaar ook

Het werkloosheidspercentage in Nederland nam vorig jaar volgens het CBS toe van 3,4 tot 3,8 procent. Het was over een heel jaar gemeten de eerste toename van de werkloosheid na vijf jaar van dalingen.

In de eerste maanden van 2021 neemt de werkloosheid weer af. Het percentage bedroeg volgens de laatste CBS-cijfers over april 3,4.