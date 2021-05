De detailhandel heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 1 procent minder omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Voor het eerst sinds het laatste kwartaal van 2013 is de omzet in de detailhandel teruggelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De maatregelen tegen het coronavirus spelen volgens het CBS een grote rol in de terugloop. Half december vorig jaar moesten alle niet-essentiële winkels hun deuren sluiten en retailers konden dat maar deels compenseren met internetverkoop. Wel lag de omzet uit webactiviteiten in het eerste kwartaal 86 procent hoger dan in de eerste drie maanden van 2020.

In de foodsector lag de totale omzet 5 procent hoger dan een jaar eerder, maar deze handelaren mochten hun winkels dan ook gewoon openhouden. Voor de non-foodsector rolde er een omzetverlies van 22 procent uit.

De hardste klappen vielen bij kledingwinkels (34 procent minder omzet) en winkels in schoenen en lederwaren (-28,5 procent). De doe-het-zelf- en woningwinkels kwamen er nog relatief goed vanaf met een omzetdaling van 12 procent.

Het verkochte volume in de detailhandel liep met 2,5 procent harder terug dan de omzet. Daaruit is volgens het CBS op te maken dat de prijzen in het eerste kwartaal van dit jaar hoger waren dan een jaar eerder.