In de supermarkten van de traditionele prijsvechter ALDI zijn de producten van het huismerk nu relatief duurder dan bij concurrenten Vomar en Dirk. In het jaarlijkse onderzoek van de Consumentenbond hiernaar zijn Lidl en ALDI voor het eerst niet meer de twee goedkoopste ketens.

Lidl komt nog steeds naar voren als de goedkoopste in het huismerkenonderzoek. Bij de discounter zijn producten van het huismerk gemiddeld 10 procent goedkoper. Vomar en Dirk volgen met ieder een prijsverschil van 9 procent; ALDI is van de tweede naar de vierde plaats gezakt met 8 procent.

Voor het onderzoek vulde de Consumentenbond bij vijftien ketens een mandje met identieke huismerkproducten om de prijzen te vergelijken. De prijsverschillen met de A-merken worden steeds groter, zeggen de onderzoekers: in 2014 was het huismerk gemiddeld 24 procent goedkoper, dat is inmiddels al 45 procent.

Het is al langer een trend dat traditionele supermarkten met de prijzen van hun huismerken naar de Duitse discounters Lidl en ALDI toe kruipen, zegt de Consumentenbond. Zo waren huismerkproducten van koploper Lidl vijf jaar geleden nog ruim 20 procent goedkoper dan het gemiddelde, tegen 10 procent nu.

De Consumentenbond keek ook naar het aanbod van biologische producten. Dat is bij Albert Heijn het grootst: je kunt daar voor 50 van de 125 huismerkproducten een biologische variant vinden. ALDI sluit hier de rij met vijftien biologische producten.