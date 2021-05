Op Amsterdam Centraal is dinsdagochtend de nachttrein vanuit de Oostenrijkse hoofdstad Wenen gearriveerd. Met de hervatting van de zogeheten Nightjet, zoals de nachttrein van en naar het Alpenland heet, is Nederland na vier jaar weer onderdeel van het Europese netwerk van nachttreinen.

In Amsterdam is uitgebreid stilgestaan bij de aankomst van de Nightjet. De nachttrein werd onthaald door demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven en NS-topvrouw Marjan Rintel. Zij verwelkomden de Oostenrijkse minister van Klimaat en Mobiliteit Leonore Gewessler en CEO van vervoerder ÖBB Andreas Matthä.

De eerste rit met de Nightjet stond aanvankelijk gepland voor 13 december 2020, maar dat kon vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet doorgaan. De kleurcode voor Duitsland en Oostenrijk is overigens nog steeds oranje, waarmee alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan.

"Door op 25 mei te starten met de nieuwe verbinding willen we voorbereid zijn op het moment dat we alle reizigers weer kunnen verwelkomen", zo liet de NS eerder al weten. Wenen is met de komst van de Nightjet na Berlijn, Brussel, Londen en Parijs de vijfde Europese hoofdstad in de dienstregeling van de NS.

De nachttrein is in beeld als duurzaam alternatief voor het vliegtuig. "Een enkele treinreis van Wenen naar Amsterdam bespaart bijna 100.000 kilogram CO2-uitstoot in vergelijking met een vliegreis", zo stelt de NS.

De Nederlandse particuliere spoorvervoerder European Sleeper wil volgend jaar zijn eerste nachttrein van Praag naar Brussel laten rijden. In België wil de start-up Moonlight Express datzelfde jaar nog een nachttrein tussen Brussel en Berlijn laten rijden.