De vergroening op de woningmarkt is ingezet, maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Tot die conclusie komt dataverzamelaar Calcasa in een nieuw rapport. Daaruit blijkt dat vier op de tien woningen nog geen definitief energielabel hebben, maar het tempo loopt wel op.

Een energielabel is sinds 2015 verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van een woning. Maar doordat zo'n label voorlopig alleen bij een transactie verplicht is, hebben een hoop woningen nog geen definitief energielabel.

Van de 7,7 miljoen Nederlandse woningen hebben slechts 4,6 miljoen een definitief label, blijkt uit data van Calcasa. Dat is ongeveer 60 procent van de totale woningmarkt. Van vier op de tien woningen is de definitieve energiestatus dus nog niet bekend.

Al neemt het aantal woningen met een definitief energielabel steeds sneller toe. De provincie Flevoland doet het het best. Daar heeft 68 procent van de woningen een energielabel van klasse A of B. Drenthe komt met 48 procent op de tweede plaats.

Op stedelijk niveau scoort Almere het best. 49 procent van de woningen heeft daar een energielabel en 58 procent daarvan is klasse A. Rotterdam scoort het slechtst met 20 procent A-labels, al heeft daar wel 53 procent van de huizen een definitief label. In totaal heeft 30 procent van de Nederlandse huizen een A-label.

Hoewel de prijzen van huizen in ons land onafgebroken blijven stijgen, lijkt duurzaamheid daar weinig invloed op te hebben. Uit een onderzoek van Calcasa uit 2018 bleek dat vergelijkbare woningen met een beter energielabel 2 procent duurder waren, intussen is het verschil opgelopen tot 4 procent. Dat is volgens het databureau gemiddeld 14.000 euro meer.