Shell Energy gaat de komende tien jaar stroom leveren aan de regering van de Australische deelstaat New South Wales, maakt het bedrijf dinsdag bekend. Daarmee is een bedrag van 3,2 miljard Australische dollar (2,03 miljard euro) gemoeid. Shell Energy gaat samenwerken met Edify, een producent van duurzame energie, voor de bouw van een energieopslagsysteem.

Het opslagsysteem, bestaande uit accupakketten, heeft een capaciteit van 100 megawatt. Daarmee moet energie opgeslagen worden van de Darlington Zonnecentrale. Op die manier hoopt de regering beter in staat te zijn om pieken in de vraag naar stroom op te kunnen vangen.

Bovendien kan de regering daarmee over stroom blijven beschikken tijdens de stapsgewijze sluiting van de kolencentrale in Lidell, die vanaf 2022 in gang wordt gezet. Het energieopslagsysteem van Shell en Edify moet in 2023 gereed zijn.

Het contract van Shell Energy met de regering van New South Wales gaat in juli 2022 in en is voor 1,8 terawattuur op jaarbasis.