Het Verenigd Koninkrijk wil de tarieven op de import van wijn, chocolade en kreeft uit de Verenigde Staten verhogen. Zo willen de Britten hun economie en lokale bedrijven beschermen. Het handelsconflict tussen de twee landen escaleert zo verder, terwijl de Europese Unie en de VS hun onderlinge handelsconflict juist proberen op te lossen.

De Britten gaven wel aan dat de voorkeur uitgaat het geschil met de Verenigde Staten op te lossen. Als dat lukt, worden de nieuwe heffingen niet doorgevoerd.

Vorige week werd nog duidelijk dat de EU en de VS om tafel gaan om de handelsoorlog op te lossen. Nieuwe maatregelen worden tijdelijk opgeschort en de twee economische grootmachten willen hun relatie voor het einde van het jaar "heropstarten", zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie.

In juni zou de EU de geplande tariefsverhoging voor Amerikaanse producten als bourbon, spijkerbroeken en Harley-Davidson-motoren doorvoeren, maar dat gebeurt dus voorlopig niet.

Het handelsconflict tussen de EU en de VS speelt al zo'n zeventien jaar. De bron van het conflict is een beschuldiging van de VS. Het land verdacht de EU ervan de vliegtuigbouwer Airbus stiekem te hebben ondersteund met gunstige leningen. De EU vond dat Boeing werd geholpen met voordelige belastingregels.

Hoewel het VK geen lid meer is van de EU, raakte het land ook in de handelsruzie verwikkeld omdat het een belangrijke producent is van vliegtuigonderdelen voor Airbus.