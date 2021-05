Amerikaanse economen verwachten dat de economie van de Verenigde Staten dit jaar de sterkste groei sinds 1984 laat zien. Dat meldt persbureau AP maandag op basis van een peiling van de National Association for Business Economics (NABE), een grote internationale vereniging van economen. De 49 economen die aan de peiling deelnamen, verwachten een groei van 6,5 procent in 2021.

Ze verwachten dat de vaccinatiecampagne, banengroei en steun van de overheid ervoor zullen zorgen dat de economie kan herstellen. Ook in 1984, de vorige keer dat de Amerikaanse economie zo'n sterke groei vertoonde, kwam het land uit een diepe recessie.

Uit de peiling van de NABE blijkt verder dat economen inmiddels een stuk optimistischer zijn dan een paar maanden geleden. Bij een soortgelijke peiling in maart voorspelden de economen nog een groei van 4,8 procent, dus bijna 2 procentpunt minder groei dan nu.

De Amerikaanse economie werd vorig jaar hard geraakt door de coronacrisis. Vooral in het tweede kwartaal maakte de economie van de Verenigde Staten een duikvlucht. Het ging om een historische krimp van 32,9 procent. In het kwartaal daarop volgde een groei van 33,4 procent, maar de toename was niet groot genoeg om de klap van het tweede kwartaal op te vangen. Over het hele jaar genomen kromp de Amerikaanse economie met 3,5 procent.

Om de klap op te vangen, heeft de Amerikaanse overheid veel steun beschikbaar gesteld. Vorig jaar werd al 4 biljoen dollar (zo'n 3,2 biljoen euro) aan steun toegezegd. Dit jaar kwam daar nog eens 1,9 biljoen dollar bij.