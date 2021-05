Het schip dat in maart een tijdlang het Suezkanaal blokkeerde blijft voorlopig nog aan de ketting liggen. Een Egyptische rechtbank oordeelde zondag niet bevoegd te zijn om te beslissen over de kwestie rond de inbeslagname, aldus een advocaat.

De Ever Given, die onder de Panamese vlag vaart, werd eind maart vlotgetrokken nadat het zes dagen de belangrijke vaarroute tussen Azië en Europa had geblokkeerd. Het schip, dat op weg was naar Rotterdam, kwam na een zandstorm vast te zitten in een van de drukste vaarroutes ter wereld.

Het 400 meter lange schip ligt sindsdien voor anker in een breder gedeelte van het kanaal. De Ever Given werd in beslag genomen vanwege onenigheid tussen de eigenaren en de kanaalautoriteit SCA over een schadevergoeding.

Zondag verklaarde een rechtbank in Ismailia, een stad aan het kanaal, niet bevoegd te zijn om de zaak te behandelen. Ook werd een beroep verworpen dat door de eigenaars van het schip was aangetekend tegen de inbeslagname. Verder werd beslist de zaak door te verwijzen naar een andere rechtbank, aldus SCA-advocaat Naser Farag. De nieuwe hoorzittingen zullen volgens hem zaterdag beginnen.

Volgens de advocaten van de eigenaars van het schip heeft de SCA juist een fout gemaakt door de Ever Given op 23 maart in de waterweg toe te laten, ondanks de slechte weersomstandigheden. De kanaalautoriteit heeft herhaaldelijk ontkend schuld te hebben aan het incident. Verder noemen de eigenaren de schadeclaim van naar verluidt 916 miljoen dollar (bijna 752 miljoen euro) overdreven.