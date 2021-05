Afgelopen week zijn er voor het eerst in maanden weer vluchten met de Airbus A380 uitgevoerd, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Emirates heeft met het toestel op Frankfurt en Manchester gevlogen, terwijl ook het Australische Qantas een exemplaar uit de mottenballen heeft gehaald.

Begin mei keerde een Airbus A380 van Emirates na ruim een jaar terug op de luchthaven van Frankfurt. Eerder deze week was het de beurt aan Manchester om een A380 van de luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten te verwelkomen. Op 1 juni wordt de lijndienst tussen Dubai en New York met de A380 hervat.

Daarnaast heeft Qantas de afgelopen week een proefvlucht met een van zijn A380-toestellen boven de Amerikaanse staat Californië uitgevoerd, waarbij van Victorville in de Mojavewoestijn naar Los Angeles International Airport werd gevlogen.

De Australische luchtvaartmaatschappij heeft zijn vloot van twaalf exemplaren in de Californische Mojavewoestijn geparkeerd. Mogelijk is de Airbus naar Los Angeles gegaan voor werkzaamheden ter voorbereiding op een lijnvlucht, aangezien Qantas daar een onderhoudspunt heeft.

Qantas-topman Alan Joyce zei afgelopen donderdag dat hij verwacht dat zeker zes exemplaren van de Airbus A380 voor het einde van 2023 in de vloot terug zullen keren.

Veel maatschappijen namen voortijdig afscheid van de A380

Het afgelopen jaar hebben tal van luchtvaartmaatschappijen als gevolg van de coronacrisis en teruglopende passagiersaantallen afscheid genomen van de Airbus A380. Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld is vanwege zijn omvang duur in gebruik.

Naast Qantas parkeerden ook Singapore Airlines en Qatar Airways eerder al hun toestellen. Lufthansa nam afscheid van zes van de veertien Airbus A380-toestellen. De overgebleven exemplaren zullen nog zeker twee jaar aan de grond blijven. Ook een vroegtijdig afscheid is niet uitgesloten. Deze stap nam Air France vorig jaar mei, toen het bedrijf afstand deed van zijn vijf Airbus A380-toestellen.

De A380 is ook niet langer onderdeel van de Etihad Airways-vloot, zo werd in april bekend. Etihad Airways heeft tien toestellen geparkeerd staan, deels in Frankrijk en deels in Abu Dhabi. In maart zei Etihad-CEO Tony Douglas in gesprek met het nieuwsblad The National dat het onwaarschijnlijk is dat de A380 terugkeert in de vloot.