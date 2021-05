De meest bekende cryptovaluta, bitcoin, is deze week flink in waarde gedaald na een reeks waarschuwingen uit China. Hierdoor daalde de bitcoinprijs in de afgelopen zeven dagen met 21 procent, blijkt uit cijfers van cryptokoerswebsite CoinMarketCap. Zaterdag rond 15.00 uur was een bitcoin 38.620 dollar (ongeveer 31.700 euro) waard, tegenover ruim 46.000 dollar afgelopen zondag.

De cryptovaluta was de afgelopen maanden juist aan een flinke opmars bezig en bereikte halverwege april haar hoogtepunt met een waarde van een kleine 64.000 dollar. Sinds 12 mei, toen Tesla-topman Elon Musk bekendmaakte de bitcoin niet langer te accepteren als betaalmiddel, is de cryptovaluta rap in waarde aan het dalen.

Afgelopen woensdag kregen bitcoinhouders de grootste klap, toen de Chinese centrale bank in een verklaring herhaalde dat financiële instellingen in het land geen diensten voor cryptomunten mogen aanbieden. Daarnaast waarschuwde China voor speculatieve handel in digitale munten. Vrijdag benadrukte de Chinese vicepremier Liu He nog eens dat de Chinese financiële markt beter beschermd moet worden tegen cryptovaluta.

De Chinese waarschuwing en bekendmaking van Musk hadden niet alleen effect op bitcoin, maar ook op andere grote cryptovaluta. Ether, de op een na grootste digimunt, verloor in de afgelopen week zeker 37 procent aan waarde.