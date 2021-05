Een winkelwagentje vol boodschappen is in het afgelopen jaar gemiddeld zo'n 3 procent duurder geworden, blijkt zaterdag uit cijfers van marktonderzoeker GFK, die in eerste instantie werden opgevraagd door het AD. De marktonderzoeker zag de prijzen in sommige gevallen tot wel 9 procent stijgen.

Voor het onderzoek vergeleek GFK de boodschappenprijzen in het eerste kwartaal met cijfers van de eerste drie maanden van vorig jaar. Daaruit blijkt dat vooral versproducten, zoals vlees(waren), brood en salades, duurder zijn geworden. Zo kost een kilo vlees dit jaar 9,11 euro, tegenover 8,55 euro vorig jaar.

De prijsstijging heeft onder meer te maken met een gegroeide vraag. We doen tegenwoordig meer boodschappen, omdat we vaker thuis zijn door de veranderde werksituatie. Doordat we vaker thuis zijn, hebben Nederlanders in het afgelopen jaar ook massaal huisdieren aangeschaft, waardoor de prijzen van hondenbrokken en kattenvoer omhoog zijn gegaan.

Verder is ook ons boodschappenpatroon veranderd; zo waren we vaker in speciaalzaken te vinden, bijvoorbeeld om het gemis van de horeca te compenseren met vlees van de slager. Ook werd er meer alcohol in supermarkten gekocht, als gevolg van de sluiting van restaurants en cafés.

GFK heeft goed nieuws voor mensen die van koek en snoep houden: die prijzen zijn nagenoeg gelijk gebleven. Ook groente, fruit en diepvriesproducten zijn er vergeleken met vorig jaar niet duurder op geworden. Deodorant en andere verzorgingsproducten werden zelfs iets goedkoper. "Door het vele thuiswerken gebruiken we deodorant en andere soortgelijke verzorgingsproducten minder vaak, waardoor de prijs omlaag gaat", zegt een woordvoerder van GFK.