Heel Europa zag deze week tijdens de halve finales van het Eurovisie Songfestival Rotterdam al voorbijkomen, en zaterdag krijgt de stad nog een derde kans om haar mooiste plekken te laten zien. Maar levert dat uiteindelijk ook wat op? Komen er door het Songfestival op termijn meer toeristen naar Rotterdam? En kan de stad zo de Songfestival-kosten van 50 miljoen euro, waarvan de gemeente er ruim 22 miljoen ophoest, terugverdienen?

Ja en nee, zeggen deskundigen. "Het is heel lastig in te schatten wat het effect van het Songfestival op het toerisme in Rotterdam is", zegt Jeroen Klijs. Hij is toerisme-onderzoeker aan de Breda University of Applied Sciences. "Mensen zien door het Songfestival natuurlijk mooie beelden van Rotterdam, en je zou verwachten dat dat wel wat effect heeft."

Maar, zegt Klijs ook, wetenschappers zijn het er nog niet over eens hoe groot dat effect is. "Het is lastig te meten of toeristen naar een plek komen omdat ze die bij een bepaald evenement hebben gezien. Eén ding weet hij wel zeker: "Je kan er niet op rekenen dat je je investering terugverdient doordat er toeristen naar je stad komen. Het zou heel bijzonder zijn als Rotterdam dit via toerisme terugverdient."

Moet je als stad dan wel aan zo'n enorm evenement beginnen? Citymarketeer Marco van Hoek van het Citymarketing Collectief denkt van wel. "Rotterdam staat nu al twee jaar in de schijnwerpers als stad waar het Songfestival gehouden wordt. Dat is heel waardevol en levert veel bekendheid op."

"Door de uitzendingen deze week laat Rotterdam zien dat de stad een feestje kan organiseren en de buitenlandse pers vertelt aan lezers en kijkers wat er eigenlijk in de stad te doen is", zegt Van Hoek. "Mensen krijgen dan toch mee dat Rotterdam een moderne, eigentijdse stad is, en dat draagt bij aan het marketingverhaal dat de stad al een poosje uitdraagt."

Een moderne metropool aan de Maas

Rotterdam werkt al jaren aan een nieuw imago: geen industriële havenstad, maar een moderne metropool aan de Maas. "Het Songfestival versterkt dat imago en dat kan heel waardevol zijn", zegt Van Hoek. "Maar dan moet Rotterdam er wel verder aan blijven werken. De stad kan niet verwachten dat één evenement genoeg is om toeristen uit heel Europa te trekken. Ze moeten hun boodschap blijven uitdragen."

En als dat lukt, levert dat op de lange termijn wel veel op. Klijs noemt Barcelona als voorbeeld. De Spaanse stad organiseerde in de zomer van 1992 de Olympische Zomerspelen. "Daarvoor was het een hele grauwe, oude, stoffige stad", zegt Klijs. "Maar na de Spelen is Barcelona compleet veranderd." Barcelona werd neergezet als een mooie stad aan het water, en dat imago heeft veel - volgens sommigen te veel - toeristen opgeleverd.

“Een goed imago is veel geld waard.” Citymarketeer Marco van Hoek van het Citymarketing Collectief

Ook Edinburgh heeft succesvol aan een nieuw imago getimmerd. Van Hoek: "Daar zijn ze begonnen met culturele festivals, en zo hebben ze een compleet nieuwe economie ontwikkeld in die stad. Een evenement kan heel goed zijn voor een stad, als het maar onderdeel is van een breder plaatje." En zo kan Rotterdam het Songfestival best terugverdienen, denkt hij. "Een goed imago is veel geld waard."