Vanwege quarantaineverplichtingen zijn er minder buitenlanders dan normaal, maar de vakantieparken in Nederland zitten dit pinksterweekend desondanks nagenoeg vol. Uitbaters van vakantieparken wijzen op het gegeven dat meer Nederlanders een vakantiehuisje in eigen land boeken dan in andere jaren.

Bij Center Parcs zijn dit pinksterweekend rond de negen van de tien huisjes bezet. "We missen de Duitsers, maar omdat Nederlanders nog steeds op het binnenland aangewezen zijn, is het park toch goed bezet", aldus de woordvoerder.

"De Duitsers verwachten we later in het jaar weer te zien." Roompot heeft ongeveer dezelfde bezetting als in 2019, maar er zijn naar eigen zeggen minder buitenlandse gasten.

Ook Belvilla merkt dat er weer veel vraag is. Bij de vakantiehuizenspecialist boekten Nederlanders ruim 30 procent meer vakantiehuisjes in eigen land dan vorig jaar. Dat kan ook met het verwachte slechte weer te maken hebben voor dit pinksterweekend. "Een vakantiehuis met slecht weer is nog altijd beter dan een verblijf op een camping", aldus Belvilla.

De coronamaatregelen hebben nog steeds invloed op de parken. Bij Roompot zijn er dan wel evenveel huisjes verhuurd, er zijn wel minder mensen in het park. "We merken dat verschillende huishoudens nu vaker twee huisjes huren in plaats van één, of dat vijf personen bijvoorbeeld een achtpersoonshuisje huren", legt een woordvoerder uit.

Bij Center Parcs mogen de zwembaden wel open, maar de glijbanen blijven dicht. "Want sportzwembaden zijn weer toegankelijk, maar recreatiezwemmen is nog verboden", aldus de zegsman. "En we mogen maar dertig mensen toelaten tot de zwembaden, terwijl er normaal zeker duizend personen vertoeven."

'Nederlanders kiezen deze zomer voor vakantie in eigen land'

Aankomende zomer zijn zowel Center Parcs als Roompot net zo volgeboekt als in normale jaren, alleen ziet het boekingsproces er totaal anders uit. Het valt Center Parcs op dat mensen niet in de winter al gingen boeken, zoals in andere jaren, maar pas in het voorjaar.

"Ze kijken de kat uit de boom, maar de boekingen stromen nu binnen", vertelt de woordvoerder. Dat ligt volgens hem ook aan de flexibele boekingsvoorwaarden, mensen mogen tot drie weken voor hun vakantie hun huisje omboeken naar het buitenland of naar een andere datum.

Roompot ziet dat Duitsers en Belgen langzaamaan beginnen te boeken voor de zomer. "Maar ik denk dat het pas echt op gang komt als de quarantainemaatregelen voor hen verdwijnen. Alleen is er inmiddels minder plek voor hen, doordat meer Nederlanders al hebben geboekt."

Buitenlanders vullen eventuele lege plekken tijdens zomer op

Dat de vakantieparken deze zomer minder vol zouden zijn omdat Nederlanders het liefst weer naar het buitenland gaan, is dus niet het geval. Zowel Roompot als Center Parcs verwacht een volle bezetting, omdat een vaste groep Nederlanders toch voor een vakantie in eigen land kiest. Bovendien kunnen buitenlanders de eventuele laatste plekken last minute opvullen.

Inmiddels durven ook steeds meer Nederlanders een vakantiehuisje te boeken in het buitenland, merkt Belvilla. "Wij zien dat ongeveer de helft van de Nederlanders kiest voor een zomer in het buitenland, met als populairste bestemmingen België, Frankrijk en Oostenrijk."