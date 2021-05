Ziekteverzuim en minder actief op de werkvloer kunnen zijn als gevolg van migraine leiden in Nederland jaarlijks tot zo'n 2,3 tot 4,2 miljard euro aan kosten, heeft SEO Economisch Onderzoek berekend. Het onderzoeksbureau denkt dat deze kosten kunnen worden verlaagd met meer aandacht voor de preventieve behandeling van migrainepatiënten.

SEO Economisch Onderzoek, dat het onderzoek in opdracht van patiëntenvereniging Hoofdpijnnet uitvoerde, ziet dat migrainepatiënten gemiddeld drie tot zes werkdagen per jaar niet kunnen werken. Daarnaast kunnen zij zich vanwege migraineklachten vier tot tien dagen per jaar niet volledig inzetten op hun werk.

Lang niet alle migrainepatiënten gaan met hun klachten naar een huisarts of specialist, waardoor er sprake is van onderbehandeling. Door meer en vaker preventief te behandelen, kunnen volgens SEO Economisch Onderzoek niet alleen de klachten verminderd worden, maar ook de kosten voor de samenleving.

Het onderzoeksbureau is in 1949 opgericht door de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam, maar is sinds de jaren tachtig een onafhankelijke stichting.