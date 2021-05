Europa zal ook in 2022 een oogje toeknijpen wat begrotingsregels betreft. Een voorstel van de Europese Commissie daartoe kan op steun van de ministers van Financiën van de EU-landen rekenen, zo schrijft de Volkskrant vrijdag.

Dat betekent dat de zogeheten 'uitzonderingsclausule' van het Stabiliteits- en Groeipact, de afspraken over de Europese financiële spelregels, ook volgend jaar van kracht blijft. Deze clausule is er voor het geval een land of de EU buiten eigen schuld om in economische moeilijkheden komt.

Het voorstel van de Commissie wordt formeel op 2 juni gepresenteerd, maar komt vrijdagavond al ter sprake tijdens overleg in Lissabon. Volgens het dagblad zullen 'strenge' landen als Nederland, Oostenrijk en Finland, die graag zien dat tekorten en schulden worden teruggebracht, niet met bezwaren komen.

Gunstige economische vooruitzichten zouden in 2023 een terugkeer naar het Stabiliteitspact mogelijk moeten maken. In de eurolanden is het begrotingstekort opgelopen van gemiddeld 0,6 procent in 2019 naar 8 procent. De gemiddelde staatsschuld staat dit jaar op 102 procent van het bruto binnenlands product. Dat was voor de coronacrisis nog 86 procent.