Boekwinkelketen BoekenVoordeel maakt een doorstart. Van de 86 winkels kunnen er 65 tot 75 doorgaan. De curator is akkoord gegaan met een voorstel van de familie Rozendaal, de originele oprichters van de keten. Ook de rechtbank heeft de doorstart goedgekeurd, zegt BoekenVoordeel. Van de 400 medewerkers behouden ongeveer 270 hun baan.

De komende weken maakt de keten het definitieve aantal winkels bekend dat een doorstart maakt. De winkels die geen doorstart maken, worden leeggehaald. Leveranciers zullen het centrale magazijn weer gaan bevoorraden zodat het aanbod in de winkels en de webshop kan worden uitgebreid.

De curator meldt dat het voorstel het "meest gunstig" was in zowel financiële zin als voor het behoud van de winkels en de werkgelegenheid. Ervaring in de bedrijfsvoering en de onderlinge samenwerkingen binnen het bedrijf speelden ook een belangrijke rol. Er zijn geen verdere financiële details bekendgemaakt.

De keten vroeg in april faillissement aan. Door de gedwongen sluiting wegens de coronacrisis kwam het bedrijf flink in de problemen en liep de schuldenlast onoverkoombaar hoog op. De maanden dat de winkels verplicht dicht waren, betaalde de keten de helft van de huur. Onderhandelen over de huur lukte niet met alle verhuurders.

Eind april werd al bekend dat een doorstart aannemelijk was. Er werden toen al gesprekken gevoerd met onder anderen familie van oprichter Wim Rozendaal senior.

BoekenVoordeel begon 37 jaar geleden in Amsterdam als familiebedrijf. Behalve voordelig geprijsde boeken verkoopt het bedrijf ook spellen, puzzels, kranten, tijdschriften en hobbyproducten. De keten heeft ook nog 27 Belgische vestigingen. Deze vielen buiten de faillissementsaanvraag.