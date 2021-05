Een schuldeiser heeft beslag gelegd op de woonboerderij, bankrekeningen en auto van voormalig topman van DSB Bank Dirk Scheringa. Dat liet de eiser donderdag weten na berichtgeving door RTL Nieuws. Het bedrijf heeft nog ruim 130.000 euro tegoed van Scheringa.

Scheringa verloor in 2019 al een rechtszaak over de rekening van 133.200,12 euro. Hij is dat bedrag verschuldigd aan het telemarketingbedrijf Convins, dat in opdracht van het zorgbedrijf Nationale Bedrijvencheck (NBC) van Scheringa op zoek ging naar potentiële klanten.

Maar volgens NBC waren de leads waar Convins mee kwam niet bruikbaar. Met het zorgbedrijf ging het ondertussen niet goed. Nadat Convins twee jaar gelden aanklopte bij de rechter, werd NBC failliet verklaard. Convins zei toen al dat hij Scheringa en zijn medebestuurder persoonlijk wilde laten opdraaien voor de schulden.

En daar is het bedrijf nu druk mee bezig. Afgelopen week verleende de rechter toestemming om beslag te leggen op de woonboerderij, bankrekeningen, het inkomen en vervoersmiddelen van Scheringa en woensdag is dat gebeurd.

Het bedrijf meldt dat Convins binnen twee weken een bodemprocedure begint, waarin een rechter uitspraak moet doen over de bestuurdersaansprakelijkheid. Scheringa's advocaat Steef Bartman zegt tegen RTL Nieuws niet van de actie onder de indruk te zijn. "In Nederland is het heel makkelijk om beslag te laten leggen. Meneer Van der Laan (de eigenaar van Convins, red.) lijkt wel bezig te zijn met een privéoorlog."