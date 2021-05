De ontslagen Nissan-baas Carlos Ghosn, die beschuldigd wordt van corruptie en vorig jaar naar Libanon gevlucht is, moet het gezamenlijke bedrijf Nissan-Mitsubishi 5 miljoen euro schadevergoeding betalen, oordeelde de rechtbank van Amsterdam donderdag. Hij had het bedrijf vorig jaar zelf aangeklaagd omdat hij zijn ontslag onterecht vond.

Ghosn voerde aan dat hij nog 15 miljoen euro aan achterstallig loon en schadevergoedingen moest krijgen van Nissan-Mitsubishi, maar daar was het concern het niet mee eens. Nissan-Mitsubishi zei dat er na 1 april 2018 geen arbeidsovereenkomst meer bestond tussen het bedrijf en de oud-CEO en dat er dus geen sprake is van achterstallig loon.

Daar ging de rechter in Amsterdam donderdag mee akkoord. Hij voegde daaraan toe dat het loon dat Ghosn nog kreeg tussen april en november 2018 terugbetaald moest worden aan het concern, dat officieel in Nederland gevestigd is. Dat komt neer op iets minder dan 5 miljoen euro, waar ook nog een deel proceskosten bij komt.

Ghosn werd in 2018 aan de kant geschoven als CEO bij het Japanse autobedrijf Nissan en moest een jaar later ook stoppen als bestuurder bij het intussen opgerichte fusiebedrijf Nissan-Mitsubishi. Hij wordt verdacht van financieel wangedrag en zou volgens de autobouwers 90 miljoen dollar ontvreemd hebben door onder meer te knoeien met de omzetcijfers.