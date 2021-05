Het Duitse telecombedrijf Deutsche Telekom bekijkt de verkoop van T-Mobile Nederland. In een brief aan beleggers meldt het bedrijf te onderzoeken of het onderdeel meer waard zou kunnen zijn onder een nieuwe eigenaar. Of die verkoop er dan ook komt, is echter niet zeker.

Volgens Deutsche Telekom is er geen tijdsdruk om het winstgevende T-Mobile Nederland te verkopen en is het ook helemaal niet zeker of er een verkoop komt of een andere manier om het bedrijf af te splitsen. Naast de verkoop van T-Mobile bekijkt het Duitse bedrijf ook opties voor de afsplitsing van zijn zendmasten.

Er gaan al langer geruchten dat T-Mobile in de etalage staat. Het Financieele Dagblad schreef in januari nog dat de Nederlandse telecomreus te koop zou staan voor 4 tot 5 miljard euro. Deutsche Telekom deed vijf jaar geleden al eens een poging om zijn Nederlandse dochter van de hand te doen.

Deutsche Telekom bezit op dit moment 75 procent van T-Mobile Nederland, de rest is in handen van de Zweedse operator Tele2. T-Mobile is het op twee na grootste telecombedrijf van Nederland en is sinds vorig jaar met zeven miljoen mobiele klanten de grootste op de mobiele markt.