Bij KLM, Shell en Rabobank gingen het afgelopen jaar in totaal duizenden banen verloren, veel meer dan bij andere grote werkgevers. Alle drie de bedrijven behoorden en behoren wel nog steeds tot de tien grootste particuliere werkgevers van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl naar de stand van zaken aan het eind van het coronajaar 2020 vergeleken met eind 2019.

Rabobank, de tweede werkgever van het land, schrapte bijna negenhonderd banen. Het banenverlies bij de nummer drie, luchtvaartmaatschappij KLM, is prominent in het nieuws geweest. Daar ging het om bijna vijfduizend voltijdbanen (fte's). Ook bij Shell, naar omvang gemeten de tiende private werkgever in Nederland, gingen relatief veel banen verloren.

Daar werd het personeelsbestand met 1.700 fte verminderd ten opzichte van eind 2019. Bij alle drie de bedrijven gaat het om zowel personeel in dienst als medewerkers die op inhuurbasis voor ze werken.

Opvallend is dat waar Rabobank juist banen schrapte, de teller bij ING zo goed als gelijk bleef, met tegen de negentienduizend fte's. Bij de andere grootbank, ABN AMRO kwamen juist zo'n tweeduizend fte's bij. Bij de banken komen er vooral banen bij die te maken hebben met het bestrijden van witwassen en andere verboden praktijken.

Bij Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, bol.com, Etos en Gall & Gall, kwamen in het coronajaar ook banen bij, bijna vijftienhonderd. Dat is zonder inhuur en franchisers. Jumbo, de supermarkten en La Place, breidde het werknemersbestand eveneens uit, met een iets bescheidener vierhonderd.

ASML zegt als enige dat er banen bij komen

Zowel Albert Heijn als Jumbo lieten recent weten dat de organisatie op de schop gaat. Jumbo sluit daarbij banenverlies niet uit, AH wel.

NS hoort bij het rijtje bedrijven waar vorig jaar al werkgelegenheid verloren ging, tegen de driehonderd voltijdsbanen. Het spoorbedrijf kondigde ook een reorganisatie aan, het bedrijf moet kleiner worden. Nu is het nog de zevende werkgever van het land, Jumbo nummer de acht en ASML nog voor Shell, de nummer negen.

ASML, de maker van zeer gewilde chipmachines, voortgekomen uit Philips, stoomt aardig op als grote werkgever. De teller stond begin dit jaar op ruim veertienduizend fte's, bijna duizend meer dan een jaar eerder. Het bedrijf verwacht ook voor dit jaar uitbreiding van het werknemersbestand en is daar uniek in.

Alle andere bedrijven die NU.nl sprak, denken dat het aantal gelijk blijft, zeggen er niets over of schrappen banen.

Bij de banken gaat werkgelegenheid verloren

Zo heeft KLM al laten weten nog zo'n achthonderd banen te schrappen. Ook bij de banken, ING, ABN AMRO en Rabobank zullen banen in Nederland verloren gaan, vooral door verdere digitalisering van de dienstverlening. Ook Shell zal meer banen schrappen. Daar gaat het om zo'n 10 procent van de werknemers, maar er zullen ook weer banen bijkomen.

PostNL zegt niks over een toekomstige inkrimping of uitbreiding van het werknemersbestand. Wel is afgelopen jaar meer werk naar onderaannemers gegaan, waardoor PostNL zo'n driehonderd mensen minder inhuurde.

Philips, dat net buiten de top tien van grootste werkgevers valt, zegt dat het aantal werknemers in Nederland stabiel zal blijven. Zo rond de tienduizend fte's.

Bouwbedrijf BAM, in het verleden een hele grote werkgever, kwam eind 2020 uit op net geen 7.600 fte's aan werkgelegenheid in Nederland. Een jaar eerder waren dat nog 7.800 fte's. Net als Shell kondigde ook dit bedrijf een nieuwe strategie aan die zal leiden tot een kleinere organisatie.

Schoonmaakbedrijf CSU, autobouwer en industrieconcern VDL en thuiszorgleverancier Tzorg bieden elk werkgelegenheid aan meer dan tienduizend mensen in Nederland. Zij tellen niet in fte's. Bij VDL waren het er bijna dertienduizend, bij CSU en Tzorg zo'n elfduizend.

AS Watson is de grootste in de non-foodwinkels

In retailland is AS Watson de grootste werkgever. Die naam zal niet iedereen wat zeggen. Dat is het moederbedrijf van Kruidvat, Trekpleister en ICI Paris en telde eind 2020 iets meer dan 8.500 fte. Action komt op bijna 6.500 en Mirage Retail, het moederbedrijf van onder andere Blokker, op 3.750.

In de winkels werkt veel personeel in deeltijd. Gekeken naar aantallen mensen die voor bijvoorbeeld Action werken, ziet het plaatje er heel anders uit. Dan gaat het om ruim 21.500 mensen, bij Blokker tegen de 10.000 en bij de drogisterijen van AS Watson om meer dan 25.500.