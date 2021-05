Vier Nederlandse pensioenfondsen zijn recent gestopt met investeren in Chinese bedrijven die een rol spelen bij de onderdrukking van Oeigoeren. Dat meldt platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money donderdag. Onder meer ambtenarenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van het land, heeft zijn beleggingen stopgezet.

De andere drie zijn metaalfonds PMT, Pensioenfonds Detailhandel en woningcorporatiefonds SPW. Die hadden voor in totaal 115 miljoen euro belegd in bedrijven waarvan wordt gedacht dat ze betrokken zijn bij de onderdrukking van Oeigoeren, een moslimminderheid in het westen van China.

Een van de bedrijven waarin was geïnvesteerd, is staatsbedrijf China Unicom dat surveillancetechnologie maakt. Werknemers van het bedrijf gaan onder het mom van familiebezoek ter controle langs bij Oeigoerse huishoudens.

ABP had eind vorig jaar nog voor 67,5 miljoen euro aan beleggingen in de betreffende bedrijven. Inmiddels zou het fonds het geld hebben teruggetrokken. PMT, het op twee na grootste fonds van het land, heeft besloten te stoppen met beleggingen in Chinese staatsbedrijven of bedrijven waarin de Chinese staat voor minimaal 10 procent eigenaar is.

Ook SPW stopte met de investeringen. Pensioenfonds Detailhandel heeft drie van de vier beleggingen in bedrijven die helpen bij de onderdrukking stopgezet.