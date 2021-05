EasyJet, dat ook veelvuldig vanaf Schiphol vliegt, verwacht vanaf juni weer meer vliegtuigen in te zetten om tegemoet te komen aan meer vraag naar reizen. Nu zit de maatschappij nog maar op 15 procent van de capaciteit vergeleken met dezelfde periode in 2019, laat easyJet weten bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers.

De luchtvaartmaatschappij heeft een gebroken boekjaar; het financiële jaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar. In de eerste zes maanden van dat boekjaar noteerde de maatschappij, die uitsluitend binnen Europa vliegt, een verlies van 645 miljoen pond (een kleine 750 miljoen euro).

EasyJet signaleert dat mensen ook wel weer in het vliegtuig willen stappen naar landen die kleurcode groen hebben, als dat weer mag. "Toen het in het VK weer mogelijk was om naar bepaalde landen te reizen, hebben we 105.000 stoelen aan onze capaciteit toegevoegd."

Als meer bestemmingen weer opengaan, kan de maatschappij snel meer vliegtuigen inzetten, tot 90 procent van de normale capaciteit. "We behouden een grote flexibiliteit om de capaciteit snel op te voeren of weer terug te brengen, afhankelijk van het afschalen van de reisbeperkingen en de toename van de vraag."

De maatschappij treft voorbereidingen om piloten en andere bemanning die nu nog verlof hebben, in het piekseizoen weer in te zetten.