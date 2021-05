De werkloosheid in Nederland blijft maar afnemen. Vorige maand waren er 316.000 mensen werkloos, wat neerkomt op 3,4 procent van de beroepsbevolking. Dat blijkt uit cijfers die het CBS donderdag heeft gepubliceerd. Het aantal WW-uitkeringen is ook verder afgenomen.

Na de uitbraak van de coronacrisis in maart vorig jaar liep de werkloosheid hard op, van 273.000 in maart naar 426.000 in augustus. Sindsdien blijft het aantal werkzoekenden zonder baan almaar dalen, met uitzondering van februari, toen sprake was van een kleine stijging. Onder meer in de horeca zouden bedrijven nu weer volop naar personeel zoeken.

Dat de werkloosheid daalt, komt vooral doordat veel mensen een baan hebben gevonden en er relatief weinig ontslagen zijn gevallen. Dat lijkt logisch, maar de werkloosheid kan ook dalen doordat veel mensen simpelweg stoppen met het zoeken naar werk. Zij worden dan niet meer geregistreerd als werkloos. Dit aantal was vorige maand echter beperkt.

Minder mensen in de WW

Het aantal mensen dat een WW-uitkering ontving vorige maand daalde ook, met 16.000 naar een totaal van 266.000. Het is de derde maand op rij dat het aantal ontvangers van een WW-uitkering is afgenomen.

In alle bedrijfstakken was een daling te zien van het aantal WW-ontvangers. De afname was het grootst in de uitzendbranche (-8,6 procent) en de horeca (-8,0 procent). Dat is niet verrassend, aangezien beide sectoren hard zijn geraakt bij de uitbraak van de COVID-19-pandemie