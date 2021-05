De Verenigde Staten voeren de druk weer op om de werkzaamheden aan de bijna voltooide gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Duitsland en Rusland te stoppen. De regering-Biden zou naar verluidt sancties hebben opgelegd aan het in Zwitserland gevestigde bedrijf dat toezicht houdt op de aanleg. Maar die werden ook onmiddellijk weer opgeheven.

In een verslag aan het Congres valt te lezen dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat er sancties opgelegd mogen worden aan bedrijven die zich bezighouden met de aanleg. Maar de Amerikaanse president Joe Biden heeft na het opleggen van die sancties besloten om ze meteen weer op te heffen uit nationale veiligheidsoverwegingen. Dat zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas woensdag op een persconferentie.

De regering-Biden houdt de mogelijkheid dat het die sancties toch weer kan opleggen, waarmee het Duitsland onder druk zet. Volgens de VS maakt de pijpleiding Europa afhankelijker van Russisch gas, waarmee Moskou meer invloed krijgt in West-Europa. Dat zou ten koste gaan van de veiligheid.

Republikeinen in het Congres zijn niet te spreken over de vermeende ontheffingen door Biden. Ze vinden dat "dit soort zwakte" de agressie van de Russische president Vladimir Poetin alleen maar aanwakkert en dat de Russen geen prijs betalen voor hun "kwaadaardige" activiteiten.

De pijpleiding is al voor het grootste deel klaar, maar er is nog steeds veel gesteggel over. De werkzaamheden in Duits gebied liggen al maanden stil, hoewel eerder deze week bekend werd dat de werkzaamheden voortgezet mogen worden.

'Nord Stream 2 slechte deal voor bondgenoten'

Washington dreigde eerder ook voortdurend met sancties voor ondernemingen die meewerken aan de aanleg. Bij Nord Stream 2 zijn veel bedrijven betrokken, onder meer olie- en gasconcern Shell.

"Nord Stream 2 is een slechte deal, voor Duitsland, Oekraïne en voor onze bondgenoten en partners in Midden- en Oost-Europa", zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken eerder. Volgens hem is de pijpleiding onder de Oostzee "een Russisch geopolitiek project dat Europa moet verdelen en de Europese energieveiligheid verzwakt".

Ook Europese landen als Polen en Oekraïne zijn fel tegen het project. De Duitse regering stelt juist dat de gaspijplijn zorgt voor een directe en zekere energietoevoer. Met Nord Stream 2 moet de capaciteit voor gasleveranties van Rusland aan Duitsland worden verdubbeld.