Tesla heeft in april veel minder auto's verkocht in China dan de maand daarvoor. In april werden er in het land slechts 11.949 auto's op naam gezet, terwijl dat er in maart nog 34.714 waren. Dat schrijft persbureau Bloomberg woensdag op basis van het door de staat gesteunde China Automotive Information Net.

Dat betekent dat Tesla vorige maand 65 procent minder auto's verkocht in China dan in de maand daarvoor. Volgens een vertegenwoordiger van Tesla in Sjanghai heeft de daling niets te maken met een lagere vraag, maar kon een lopende band in een fabriek twee weken niet gebruikt worden omdat eraan geklust werd. Ook was de export vanuit China naar andere landen tijdelijk hoger dan normaal.

Tesla heeft het de afgelopen tijd niet makkelijk in China. In 2019 opende het bedrijf een fabriek in Sjanghai, maar sindsdien krijgt Tesla daar een hoop kritiek. Zo klom een vrouw afgelopen maand op een Tesla op een autoshow, om vervolgens te schreeuwen dat de remmen van haar Tesla het hadden laten afweten, met een ongeluk als gevolg. Vier van haar familieleden zouden om het leven zijn gekomen.

Deze week overleed een politieman en raakte een ander gewond bij een ongeval waar een Tesla bij betrokken was. En eerder deze maand reed een Tesla achterop een vrachtwagen, waarbij de bestuurder van de elektrische auto overleed.

Het is slechts een greep uit de negatieve aandacht die het bedrijf krijgt in China. Hoewel er iedere dag honderden Chinezen overlijden bij ongevallen op de snelwegen in het land, trekken de ongelukken met Tesla's veel aandacht en gaan filmpjes ervan snel viral op sociale media.