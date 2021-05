Doordat het steeds drukker wordt op de Nederlandse wegen en we vaker tijdens het rijden op onze telefoon zitten, worden er meer dieren aangereden door automobilisten. En daarvoor worden ook nog eens hogere claims ingediend bij verzekeraars, want reparaties worden complexer en auto-onderdelen duurder. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars (VVN) donderdag.

In 2017 werden 5.750 dieren aangereden in Nederland, in 2020 waren dat er 8.603. Veruit de meeste aanrijdingen met herten, zwijnen of andere (wilde) dieren vonden in Gelderland plaats. Daar werd afgelopen jaar dertienhonderd keer een dier geraakt. In Flevoland vonden met 290 de minste aanrijdingen plaats.

Waar verzekeraars aan een gemiddelde claim in 2014 nog 1.632 euro kwijt waren, was dit vorig jaar 1.921 euro. Daardoor werd er in 2020 voor in totaal circa 6,5 miljoen euro aan claims ingediend die te maken hadden met aanrijdingen met dieren.

Het verbond vermoedt dat ook de coronacrisis een rol speelde in het stijgende aantal aanrijdingen met dieren. De piek van het aantal aanrijdingen lag in april en mei. Toen ontdekten veel Nederlanders het wandelen in natuurgebieden, waardoor volgens het VVN wilde dieren vaker hun vaste gebied verlieten en daarbij werden aangereden.