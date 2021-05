Het kabinet moet snoeien in de wildgroei aan fiscale regelingen die in de afgelopen jaren zijn opgetuigd. Dat vindt de Algemene Rekenkamer, die meer dan twintig jaar lang onderzoek deed naar belastingregelingen. "Telkens was de constatering dat de doelstellingen vaag zijn, de onderbouwing gebrekkig, het resultaat onduidelijk en evaluaties zeldzaam", meldt het controleorgaan woensdag.

Al langer is er kritiek op de snelle groei van het aantal belastingmaatregelen voor zeer specifieke groepen. In 2020 bestonden er volgens het kabinet 116 dergelijke aftrekposten, vrijstellingen en teruggaven. Deze regelingen bespaarden burgers en ondernemers in totaal 111 miljard euro, terwijl het totaalbedrag aan belastinginkomsten vorig jaar 194 miljard euro was.

"Wat ons betreft is de tijd gekomen om alle fiscale regelingen scherp tegen het licht te houden. Doen ze wat ze moeten doen? En als het antwoord 'nee' of niet duidelijk is, dan is het tijd voor een andere aanpak", zei president van de Rekenkamer Arno Visser over de regelingen. "Zo simpel is het eigenlijk."

In het verantwoordingsonderzoek dat de Rekenkamer op 'gehaktdag' presenteerde, bekeek het controleorgaan vier regelingen nauwkeurig. De landbouwvrijstelling, de lijfrenteaftrek, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de aftrek specifieke zorgkosten werden onderzocht.

Samen leidden deze regelingen naar schatting tot een belastingvermindering van zo'n 2,4 miljard euro. Ze voldeden nauwelijks aan de zeven eisen in het toetsingskader. Zo heeft geen van de vier maatregelen een helder doel. Ook kwam er "geen enkele keer" duidelijk antwoord op de vraag of zo'n belastingmaatregel beter werkt dan een subsidie, die vaak simpeler en beperkter is.