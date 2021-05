Nederlanders gebruikten sinds de eerste lockdown in maart vorig jaar drie keer minder het openbaar vervoer vergeleken met de periode voor de coronacrisis. Dat komt naar voren uit cijfers van ov-chipkaartbedrijf Translink. Vervoerders hopen dat passagiers binnenkort weer meer gebruikmaken van het ov, omdat niet-essentiële reizen vanaf woensdag weer zijn toegestaan.

Vanaf het begin van de coronacrisis noteerden de ov-bedrijven in totaal bijna 570 miljoen check-ins. In normale tijden waren dat er zo'n 1,47 miljard geweest. Daarvoor hebben de onderzoekers van Translink telkens een vergelijking gemaakt met eenzelfde week in 2019.

Tijdens de eerste weken van de epidemie daalde het aantal ov-reizen met ruim 80 procent. Vanaf 7 juli werd reizigers niet meer gevraagd om alleen met een goede reden de trein, bus, tram of metro te pakken. Daarna werd het inderdaad wat drukker, al was die trend al wat langer zichtbaar. Vanaf medio december mochten mensen weer alleen noodzakelijke ov-reizen maken. Deze maatregel is woensdag opgeheven.

Door de afname van het aantal passagiers hebben vervoersbedrijven forse omzetverliezen gemaakt. Daarnaast is "het reisgedrag blijvend veranderd" door de coronacrisis, aldus een woordvoerder van de NS. Het bedrijf verwacht dat het aantal passagiers ook in de toekomst lager blijft, onder meer omdat mensen vaker blijven thuiswerken.

Hoewel de NS de aankomende vier jaar bijna 1,5 miljard euro moet besparen om weer financieel gezond te worden, "mag de prijs van een treinkaartje wat ons betreft niet stijgen door de coronacrisis". Het bedrijf heeft de prijs van een treinkaartje alleen verhoogd met het inflatiecijfer van 1,5 procent.

Reizigersvereniging Rover waarschuwde de Tweede Kamer maandag voor bezuinigingen in het openbaar vervoer, vooral bij regionale vervoersbedrijven. "De reiziger betaalt de rekening", zegt Rover-directeur Freek Bos. Vervoersbedrijven kunnen overheidssteun krijgen, maar moeten daarvoor een plan opstellen om bijvoorbeeld kosten te besparen. Rover vreest dat de uitkomst zal zijn dat de ritprijzen worden verhoogd of bijvoorbeeld buslijnen worden geschrapt.