De Europese Commissie (EC) moet opnieuw een besluit nemen over de 3,4 miljard euro steun van de Nederlandse overheid voor KLM. Volgens het Gerecht van de Europese Unie is de goedkeuring van Brussel niet goed onderbouwd. Zo zou de mogelijkheid bestaan dat een deel van het geld bij Air France terechtkomt.

Dat blijkt woensdag uit een uitspraak van de Europese rechter naar aanleiding van bezwaren van Ryanair tegen de staatssteun. Een woordvoerder van het Gerecht benadrukt dat dit niet betekent dat KLM het geld kwijt is. "De Commissie moet met een nieuw besluit komen en kan ook nog in beroep gaan tegen het besluit van het Gerecht."

Volgens het Gerecht heeft de EC haar goedkeuringsbesluit onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd. "Aan de hand van het besluit is niet te zien of de steun echt bij KLM terechtkomt of mogelijk voor een deel ook bij Air France, omdat beide bedrijven tot dezelfde holding behoren", verduidelijkt de woordvoerder.

Gezien de precaire financiële situatie van KLM heeft de nietigverklaring van de goedkeuring vooralsnog geen gevolgen. De EC krijgt de tijd om het besluit opnieuw te motiveren. Het Gerecht heeft niet gezegd hoeveel tijd de Commissie daarvoor krijgt.

Het nieuwe besluit kan worden aangevochten door Ryanair. De Ierse luchtvaartmaatschappij strijdt al jaren tegen alles waarmee volgens het bedrijf voorheen nationale luchtvaartmaatschappijen zoals KLM bevoordeeld worden. Ryanair wordt daarbij zelden tot nooit in het gelijk gesteld.