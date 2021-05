De overheid gaf jarenlang minder geld uit dan er binnenkwam en kon zodoende de staatsschuld verlagen, maar de coronacrisis zette dat beleid volledig op zijn kop. Vanwege de crisis heeft een deel van de consumenten flink gespaard, terwijl een ander deel juist zijn laatste spaargeld moest aanspreken. Het ministerie van Financiën spreekt dan ook van een tijd van contrasten.

"In financieel opzicht leven we in een tijd van contrasten", stelt het ministerie bij de presentatie van het Financieel Jaarverslag en de jaarverslagen van alle departementen op de zogenoemde Verantwoordingsdag.

Op die dag laat de Algemene Rekenkamer weten of het geld dat de overheid heeft uitgegeven goed is besteed. "Of het geld op een rechtmatige manier, ordelijk en betrouwbaar weergegeven op de bedoelde plekken terecht is gekomen en wat er beter kan."

Door de plotselinge uitbraak van COVID-19 en de daaropvolgende maatregelen riep het kabinet ongebruikelijk snel regelingen in het leven om de eerste nood te lenigen.

Zo gaf het kabinet 27,8 miljard euro extra uit aan de steun- en herstelpakketten. "Ook werd 13 miljard euro aan belastinguitstel verleend." Bovendien kwam er minder belasting binnen dan verwacht, omdat mensen minder uitgaven en bedrijven minder winst maakten. Voor het eerst in vijf jaar kende Nederland een begrotingstekort in plaats van een overschot. Het ging vorig jaar om een tekort van 34 miljoen euro.

"Daarnaast ging het Rijk voor 52,3 miljard euro aan risicoregelingen gerelateerd aan corona aan, dat waren vooral garanties. De staatsschuld kwam in 2019 nog onder de 50 procent, maar steeg in 2020 naar 54,5 procent van het bruto binnenlands product."

Ook werd geld uitgetrokken voor klimaat en kinderopvangtoeslag

Het kabinet zegt uit de crisis lessen te willen trekken over hoe de regelingen tot stand zijn gekomen en zijn bijgesteld. Behalve aan de coronamaatregelen werd ook geld uitgegeven aan gebruikelijke posten, zoals defensie en onderwijs. Daar wordt ook verantwoording over afgelegd.

Vorig jaar werd ook geld beschikbaar gesteld voor de Urgenda-doelstelling met betrekking tot het klimaatbeleid en de bestrijding van stikstof. "Ook is er geld gereserveerd om ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag te compenseren en te ondersteunen", besluit het ministerie.