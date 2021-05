Ruim 113.000 mkb-bedrijven en zelfstandigen dienden voor het afgelopen kwartaal een aanvraag in voor de zogeheten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dat zijn meer aanvragen dan tijdens de vorige periodes. Ondertussen loopt de openstelling van het loket voor het huidige kwartaal tot ongenoegen van veel ondernemers vertraging op.

Het aantal aanvragen is in de afgelopen kwartalen sterk toegenomen. Toen het steunloket in het laatste kwartaal van 2020 voor het eerst werd opengesteld voor alle sectoren, vroegen 90.000 ondernemers steun aan. Dit keer zijn dat er al 113.521. Zo'n 91.000 aanvragen werden al goedgekeurd en 11.000 werden afgewezen. De rest is nog in behandeling.

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar 30 procent minder omzet dan twee jaar eerder boekten, konden een aanvraag indienen. Zo'n 20 procent van de aanvragen werd gedaan door horecaondernemers, de winkeliers kwamen met 15 procent op de tweede plaats.

Sinds deze maand kunnen ook bedrijven met meer dan 250 werknemers TVL-steun aanvragen. Zij kunnen nog tot 10 juni steun aanvragen voor het eerste kwartaal.

Nieuw loket gaat pas later open

Voor het huidige kwartaal kan ook TVL-steun aangevraagd worden, maar het loopt dit keer net iets anders. Ondernemers kunnen kiezen of ze het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020 als referentieperiode nemen.

Dat besliste de uitvoeringsinstantie RVO, omdat ze bij de afgelopen aanvraagperiode merkte dat het eerste kwartaal van 2019 voor veel ondernemers niet representatief was. "Door omstandigheden verdienden zij toen te weinig, waardoor ze geen aanspraak konden maken op TVL-steun", meldt de instantie. Ook stijgt het subsidiepercentage naar 100 procent van de vaste lasten. Dat was tot nu toe 85 procent.

Die aanpassingen kosten volgens de RVO tijd en daarom gaat het loket voor dit kwartaal pas in de tweede helft van juni open, terwijl dat normaal gezien rond deze tijd moest opengaan. Dat is niet naar de zin van veel ondernemers.

Een ondernemer laat aan NU.nl weten dat hij hierdoor in de problemen komt. Het is zo voor hem moeilijk om zijn uitgaven aan vaste lasten goed te plannen, ook omdat hij nog op de uitbetaling van zijn TVL-steun voor het laatste kwartaal van vorig jaar wacht.