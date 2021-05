Online reisbureau Prijsvrij heeft met de curatoren van D-reizen een akkoord bereikt over een doorstart van een deel van de failliete reisorganisatie. Dat bevestigt Prijsvrij-topman Marc van Deursen woensdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving van de NOS. Het gaat om tussen de 100 en 150 reisbureaus en 400 tot 450 medewerkers. Vijftig andere winkels komen in handen van Hillman Travel.

"We willen een gezond deel van D-reizen in stand houden", zegt Van Deursen. Volgens hem zijn veel medewerkers van D-reizen enthousiast over een doorstart. Het is nog niet bekend welke van de 285 reisbureaus weer opengaan. Er werkten zo'n 1.150 mensen bij D-reizen.

Prijsvrij, dat onderdeel van de Duitse REWE Group is, liet eerder al weten als enige partij met de curatoren over een doorstart in gesprek te zijn. Nu is de kogel dus door de kerk.

Heropening winkels voor zomer klaar

Van Deursen meldt dat hij eerst de website van D-Reizen zo snel mogelijk weer in de lucht wil hebben, zodat klanten reizen kunnen boeken. Daarna moet een deel van de reisbureaus weer opengaan.

Hij hoopt de heropening voor de zomer te kunnen afronden, ook omdat het momenteel volgens hem stormloopt met het boeken van vakanties. "Bij Prijsvrij hebben we deze dagen aantallen boekingen die we nog nooit eerder hebben gehad."

De komende weken wordt na gesprekken met onder meer de ondernemingsraad, het personeel en de verhuurders van de panden duidelijk welke D-reizen-winkels weer opengaan. Prijsvrij is met de curatoren overeengekomen dat op dit punt nog een definitieve vaststelling zal plaatsvinden.

Hillman Travel neemt ook deel winkels over

De nieuwe reisorganisatie Hillman Travel van zakenman Franz Bergman sr. gaat verder met vijftig winkels van D-reizen. Hillman heeft daarvoor afspraken gemaakt met de verhuurders van de panden, omdat het geen interesse had in de naam D-reizen.

Het is niet bekend hoeveel personeelsleden van D-reizen aan de slag kunnen in de nieuwe filialen van Hillman Travel. Bergman heeft in België de afgelopen tijd ook een aantal reisbureaus van Thomas Cook overgenomen. Daarnaast heeft hij achter de schermen een touroperator opgetuigd.

Wat er gebeurt met de reisbureaus en personeelsleden van D-Reizen die niet naar Prijsvrij of Hillman gaan, is nog niet duidelijk.

Omzet D-Reizen liep met ruim 90 procent terug

D-Reizen ging vorige maand failliet. Onder meer de coronacrisis zorgde voor veel problemen. Zo kwam de omzet vorig jaar uit op 26 miljoen euro, tegenover 538 miljoen euro in het voorgaande jaar. Het bedrijf leed in 2020 een verlies van 29 miljoen euro.

Het doek viel toen vorige maand bleek dat het bedrijf niet 19 miljoen euro, maar slechts 10 miljoen euro uit het zogenoemde voucherfonds kon krijgen. Reisorganisaties kunnen het geld uit dit fonds gebruiken als klanten een voucher, die ze na de annulering van hun reis hebben ontvangen, niet willen gebruiken en hun geld terug willen.