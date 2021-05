Online-reisbureau Prijsvrij heeft een akkoord bereikt met de curatoren van D-reizen over een doorstart van een deel van de failliete reisorganisatie. Dat bevestigt topman Marc van Deursen van Prijsvrij aan NU.nl, na eerdere berichtgeving van de NOS. Het zou gaan om tussen de 100 en de 150 reisbureaus en tussen de 400 en 450 medewerkers.

"We willen een gezond deel van D-reizen in stand houden", zegt Van Deursen. Volgens hem zijn veel medewerkers van D-reizen enthousiast om een doorstart te maken. Het is nog niet bekend welke van de 285 reisbureaus weer opengaan. Er werkten zo'n 1.150 mensen bij D-reizen.

Prijsvrij, dat onderdeel is van de Duitse Rewe Groep, liet eerder al weten dat het in exclusieve gesprekken was met curatoren over een doorstart. Nu is de kogel dus door de kerk.

Heropening winkels voor zomer klaar

Van Deursen meldt dat hij eerst de website van D-Reizen zo snel mogelijk weer in de lucht wil hebben, zodat klanten daar boekingen kunnen doen. Daarna moeten de winkels volgen.

Hij hoopt voor de zomer de heropening te kunnen afronden, ook omdat het momenteel volgens hem storm loopt met het boeken van vakanties. "Bij Prijsvrij hebben we deze dagen aantallen boekingen die we nog nooit eerder hebben gehad."

Wat er met de reisbureaus en personeelsleden gebeurt die niet mee overgaan naar Prijsvrij, is nog niet duidelijk. De curatoren voeren momenteel gesprekken met diverse bedrijven die geïnteresseerd zijn om een deel van D-Reizen in te lijven.

Omzet D-Reizen liep met ruim 90 procent terug

D-Reizen ging vorige maand failliet. Onder meer de coronacrisis zorgde voor veel problemen. Zo kwam de omzet vorig jaar uit op 26 miljoen euro, terwijl dat een jaar eerder nog 538 miljoen was. Het verlies kwam vorig jaar uit op 29 miljoen euro.

Toen vorige maand ook nog bleek dat het bedrijf aanspraak kon maken op slechts 10 miljoen euro uit het voucherfonds, in plaats van de gehoopte 19 miljoen, viel het doek. Reisorganisaties kunnen het geld uit dit fonds gebruiken om klanten terug te betalen, als zij de voucher die ze hebben ontvangen omdat hun reis niet doorging, niet willen gebruiken maar hun geld terug willen.