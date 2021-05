Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zeker 13 miljoen euro extra betaald voor de mondkapjes die politiek commentator Sywert van Lienden heeft geleverd, meldt de Volkskrant op basis van documenten die in het bezit van het dagblad zijn. Dat is opvallend, want Van Lienden had juist gezegd de kapjes te leveren zonder er winst op te maken.

Van Lienden zou het ministerie aanvankelijk een voorstel van 88 miljoen euro hebben gedaan, waarvoor hij een stichting zonder winstoogmerk heeft opgericht. Later kwam daar een nieuw voorstel van 100,8 miljoen voor in de plaats. Voor dit laatste bedrag is uiteindelijk een deal gesloten, waarvoor Van Lienden een ander, commercieel, bedrijf heeft opgericht.

Uit aankooporders die in handen van de Volkskrant zijn, zou blijken dat Van Lienden eerst kapjes zou leveren voor 2,20 euro per stuk. In de uiteindelijke deal stonden hogere prijzen. Hij zou 40 miljoen kapjes leveren; de ene helft voor 2,26 euro per stuk en de andere helft voor 2,78 euro. Dat leidde ertoe dat de overheid zo'n 13 miljoen euro extra kwijt was voor de producten.

Het werkelijke verschil is vermoedelijk nog groter, doordat de kosten voor vervoer vanuit China en distributie in Nederland in de aanvankelijke deal voor rekening van Van Lienden kwamen. In de uiteindelijke deal kwamen deze op het bordje van de overheid.

Een woordvoerder van het ministerie laat in een reactie aan het dagblad alleen weten dat er verschillende voorstellen van Van Lienden op tafel lagen en dat daar goed naar is gekeken. Van Lienden zelf zegt niets te kunnen zeggen over de deal, omdat hij een geheimhoudingsclausule heeft getekend.