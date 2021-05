De verkoop van nieuwe auto's trekt in veel Europese landen weer wat aan ten opzichte van de uitermate slechte maanden van vorig jaar. Nederland is een van de weinige landen waar de verkopen nog achterblijven op de eerste maanden van 2020, blijkt woensdag uit cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA.

In Duitsland vielen de autoverkopen dit jaar tot en met april bijna 8 procent hoger uit dan een jaar eerder. In het eveneens grote autoland Frankrijk gaat het zelfs om een plus van 51 procent. Nederland komt uit op een daling van bijna 12 procent.

Vorige maand ging het wel de goede kant op met de autoverkopen in Nederland. Toen werden 55 procent meer personenauto's op kenteken gezet dan in dezelfde maand vorig jaar. Het ging volgens de cijfers van ACEA om bijna 24.000 stuks. Over de hele linie vielen de autoverkopen in de Europese Unie in april 218,6 procent hoger uit dan een jaar eerder.

Dat cijfer is flink vertekend door de extreem slechte cijfers van vorig jaar, toen de coronacrisis losbarstte. Vergeleken met april 2019 werden vorige maand in de EU-lidstaten bijna 300.000 auto's minder verkocht. Het ging om zo'n 3,4 miljoen wagens.