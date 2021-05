Advocaat Bénédicte Ficq doet woensdag namens bijna elfhonderd mensen en acht stichtingen aangifte tegen Tata Steel. Dat melden Stichting Frisse Wind en het advocatenkantoor van Ficq. De ondertekenaars van de aangifte verwijten de staalfabriek "willens en wetens zeer zorgwekkende en kankerverwekkende stoffen" te blijven uitstoten.

Met een strafzaak willen de klagers het bedrijf dwingen iets te doen aan de negatieve impact op de gezondheid. Tata Steel zal dat volgens hen niet uit zichzelf doen, aangezien meerdere boetes voor het overtreden van vergunningen geen verandering hebben teweeggebracht.

De uitstoot leidt tot ernstige gezondheidsschade, claimen ze. In de regio IJmond, waar Tata Steel is gevestigd, komen beduidend vaker specifieke gezondheidsklachten voor dan elders in het land, zo concludeerde het RIVM eerder al na onderzoek. Inwoners hebben buik- of maagklachten, last van de ogen, pijn of druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid en/of jeuk. Chronische hartaandoeningen, longkanker en diabetes komen er ook vaker voor dan elders.

De groep die zich door Ficq laat bijstaan, bestaat uit nabestaanden, omwonenden met gezondheidsklachten, ernstig zieke (oud-)medewerkers en mensen die vanwege gezondheidsklachten verhuisd zijn. Ook acht belangenorganisaties, waaronder Stichting Frisse Wind, hebben zich erbij aangesloten. Deze stichting is opgericht door ouders uit de regio Kennemerland die bezorgd zijn over het milieu.