De koers van de grootste digitale munt bitcoin is in een vrije val geraakt. Woensdag dook de waarde tot onder de 40.000 dollar, waar de munt vorige maand nog een recordkoers kende van 64.895,22 dollar (ruim 53.000 euro). Kritiek van Tesla-topman Elon Musk en een herhaling van het besluit van de Chinese overheid om het gebruik van cryptomunten aan banden te leggen, zorgden de laatste dagen voor de sterke daling.

De koers van de bitcoin was sinds afgelopen najaar aan een forse opmars bezig, van ongeveer 10.000 dollar in september naar ruim 55.000 dollar in februari. Daarna schommelde de koers en bereikte dus zelfs pieken boven de 60.000 dollar.

Echter, de waarde van de bitcoin zakte de afgelopen 24 uur met ruim 12 procent volgens CoinMarketCap. Die website houdt verschillende platforms in de gaten waarop cryptomunten worden verhandeld. De munt staat nu op het laagste punt in ruim drie maanden.

Wat de waarde van de munt geen goed deed, was de mededeling van Musk vorige week dat hij bitcoins voorlopig niet meer accepteert als betaalmiddel voor de auto's die zijn bedrijf Tesla op de markt brengt. Volgens de multimiljardair is het systeem achter de munt niet milieuvriendelijk genoeg.

Dinsdag kwam daar een mededeling bij van de Chinese centrale bank, waarin werd herhaald dat financiële instellingen in het land geen diensten mogen aanbieden, bijvoorbeeld betalingen, voor cryptomunten. Daarnaast waarschuwde China voor speculatieve handel in digitale munten.

Ook de op een na grootste digimunt, Ether, verloor de afgelopen dagen veel van zijn waarde. De koers van de munt zakte woensdag tijdelijk onder de 2.900 dollar, waar dat vorige week op het hoogtepunt nog bijna 4.200 dollar was.