Air France heeft dinsdag zijn eerste langeafstandsvlucht met een duurzame vliegtuigbrandstof gemaakt van bakolie de lucht in gestuurd. Met die stap bereidt de luchtvaartmaatschappij zich voor op Franse regelgeving rond duurzaam vliegen.

Het goedje, dat SAF heet en gemaakt is door de Franse oliegigant Total, werd voor de vlucht van Parijs naar het Canadese Montreal gemengd met normale kerosine. De brandstofmix in het toestel bestond daardoor voor 16 procent uit het duurzame alternatief.

Het Frans-Nederlandse moederbedrijf Air France-KLM probeert al langer een pionier te zijn op het gebied van duurzame vliegtuigbrandstof. Zo liet KLM vorig jaar al een passagierstoestel op de route Amsterdam-Madrid voor een klein deel vliegen op synthetische kerosine, geproduceerd met behulp van hernieuwbare energie.

Frankrijk verplicht vliegen op bakolie

Vanaf volgend jaar moeten alle vluchten die vanuit Frankrijk vertrekken 1 procent SAF in hun brandstofmix hebben. Daarmee lopen de Fransen vooruit op een Europese doelstelling om voor de biobrandstof een aandeel van 2 procent te realiseren in 2025 en 5 procent in 2030. Dat moet helpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot.

In de luchtvaartbranche bestaat nog wel onenigheid over de nieuwe regels. Dan gaat het vooral om voor wie de regels precies zouden moeten gelden. Budgetvliegers als Ryanair en easyJet, die vooral binnen Europa vliegen, willen dat regels voor alle Europese maatschappijen hetzelfde zijn. Maar andere maatschappijen, waaronder ook Air France-KLM, vrezen voor oneerlijke concurrentie met niet-Europese luchtvaartmaatschappijen, die ook langeafstandsvluchten op Europa hebben en niet onder de nieuwe regels zouden vallen.

"We moeten op gelijke voet staan", benadrukte Air France-KLM-topman Ben Smith dinsdag nogmaals. "We kunnen geen situatie hebben waarin luchtvaartmaatschappijen die buiten Europa zijn gevestigd, ons kunnen ondermijnen, en dat is een echte zorg."