Duitse hotels die gebruikmaken van boekingswebsite Booking.com mogen op hun eigen website kamers tegen goedkopere prijzen aanbieden. Booking wilde dat via speciale clausules voorkomen, maar het Duitse hooggerechtshof gaat daar tegenin. Eerder had de de Duitse concurrentiewaakhond al geoordeeld dat de plannen van Booking in strijd waren met de concurrentiewet, maar het bedrijf had die beslissing aangevochten.

De toezichthouder had Booking in 2015 verboden om bepaalde clausules te blijven gebruiken in Duitsland. De clausules verplichtten hotels die op de boekingswebsite actief waren om altijd hun laagste kamerprijzen aan te bieden. Ook de maximumcapaciteit van kamers en de boekings- en annuleringsvoorwaarden moesten op alle boekingskanalen hetzelfde zijn.

Booking.com had de beslissing met succes aangevochten bij een hogere regionale rechtbank in 2019, maar de toezichthouder ging daarop in hoger beroep. Andreas Mundt, president van waakhond Bundeskartellamt, zei blij te zijn met de uitspraak van het hooggerechtshof. Volgens hem staan de clausules voor beste prijzen "concurrentie tussen platformen in de weg". "Ze kunnen hoteliers benadelen en consumenten opzadelen met hogere prijzen."

Het boekingsplatform lag ook in Nederland al een paar keer onder vuur. Zo werd het bedrijf in het verleden op de vingers getikt door Brussel over aanbiedingen die geen aanbiedingen waren en werden vorig jaar afspraken gemaakt met toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) over het stoppen met het oneigenlijk gebruik van de term 'schaarste'.

Onlangs kreeg het bedrijf nog een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor het te laat melden van een datalek.