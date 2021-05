KLM zal deze zomer op meer bestemmingen binnen Europa vliegen dan voor de coronacrisis het geval was. Er komen vier bestemmingen bij ten opzichte van de zomer van 2019. Daarmee vliegt KLM in totaal naar 96 Europese luchthavens. Een woordvoerder kan nog niet zeggen of er ook intercontinentale bestemmingen bij komen of juist afgaan.

Belgrado, Verona, Palma de Mallorca en Dubrovnik zijn nieuw in het Europese vliegschema. "KLM vliegt waar het kan, mits de variabele kosten zijn gedekt", aldus de maatschappij. Naar de laatste drie steden wordt alleen in de piek van het zomerseizoen gevlogen.

Verder kondigt KLM aan dat reizen naar Växjö in Zweden tijdelijk opgeschort zijn en dat zusterbedrijf Air France de vluchten tussen Amsterdam en de Franse steden Marseille en Nantes voor zijn rekening neemt. Eerder dit jaar werden de Poolse stad Poznan, het Britse Southampton en Cork in Ierland toegevoegd aan de bestemmingenlijst van KLM.

"We zijn heel blij dat er meer mogelijkheden zijn om weer op reis te gaan. Daarbij spelen we zo flexibel mogelijk in op de marktomstandigheden", zegt KLM-topman Pieter Elbers bij de bekendmaking van het nieuwe Europese bestemmingennetwerk.

Op populaire bestemmingen zoals Ibiza en Porto wordt in het hoogseizoen vaker gevlogen, of worden grotere vliegtuigen ingezet. De nadruk zal sowieso liggen op Zuid-Europese bestemmingen in Portugal, Spanje, Italië, Kroatië en Griekenland.

De capaciteit, het aantal vliegtuigen en stoelen dat wordt ingezet op de verschillende bestemmingen, zal op ongeveer de helft tot 75 procent liggen van normaal, verwacht KLM nu. "Hierin kunnen wijzigingen optreden. Kleurcodes die gelden voor de bestemmingen kunnen veranderen, net als de frequenties van vluchten."